Porto. "O maior problema social da cidade são os idosos abandonados"

A diocese do Porto diz que o "maior problema social que a cidade tem são os idosos abandonados".

O diretor do secretariado diocesano da Pastoral Social, padre Rubens Marques, afirma que "a maior pobreza são os idosos abandonados que vivem sem retaguarda familiar ou vizinhança e que têm uma reforma pequenina que dá o aluguer do quarto".

"Daqui por algum tempo, nem para isso dará e essa será uma das maiores pobrezas a que é preciso acudir, sobretudo através da nossa presença, do convívio e também da ajuda material que eles precisarem", afirma o sacerdote.

O padre Rubens Marques considera "muito importante investir em lares de idosos que estejam acessíveis a essas pessoas de muito baixos rendimentos", porque "a Igreja vai tendo alguns espaços através das IPSS, mas são necessários muitos mais".

"Não é de todo necessário abrirem tantos infantários e creches na cidade do Porto, e são imensos os que abrem todos os anos. O que é mesmo necessário é abrir casas onde os idosos possam passar o dia ou mesmo serem alojados", aponta.

Quinze mil idosos isolados ou em risco de isolamento

O vereador do pelouro da coesão social da Câmara do Porto, Fernando Paulo, reconhece a necessidade do "reforço das políticas públicas" de apoio aos idosos.

Em entrevista à Renascença, a poucos dias de terminar mandato, como vereador eleito pelo Movimento de Rui Moreira, Fernando Paulo revela que na cidade "existem cerca de 15 mil idosos em isolamento ou em risco de isolamento", que merecem "uma atenção especial".

"No nosso radar, estão cerca de 15 mil idosos para os quais é necessário desencadear um conjunto de respostas variadas. Para alguns duas ou três respostas. Para outros, menos", detalha.

O responsável reforça, contudo, que o problema "não está invisivel", garantindo que a grande maioria dos "casos estão identificados, assim como as suas necessidades".

O vereador sublinha que "o radar social" da autarquia permite "perceber a dimensão de cada um dos problemas e quais as medidas que devem ser desenvolvidas em função do perfil e da especifidade do problema".

"Portugal é o quarto país mais envelhecido do mundo e o Porto tem uma taxa bruta de envelhecimento de cerca de 220%, o que significa que temos de reforçar mais medidas e politicas públicas para esta população", reforça.

Dia Mundial dos Pobres

Na contagem decrescente para o Dia Mundial dos Pobres que se assinala a 16 de novembro, o secretariado diocesano da Pastoral Social, a Universidade Católica e a Cáritas diocesana estão a organizar várias iniciativas.

"É mportante que a Igreja fale continuamente dos pobres e da necessidade de resolver estruturalmente este problema", defende o padre Rubens Marques, lembrando que Portugal tem dois milhões de pobres, um dado que importa sublinhar ainda mais num ano jubilar como que vivemos.

De entre as iniciativas previstas para lembrar o Dia Mundial dos Pobres destaque para o "Hope Talks" e que tem como tema "Esperança contra a Pobreza", que vai decorrer no sábado, no campus do Porto da Universidade Católica.

O Jubileu da Solidariedade da Diocese do Porto, termina no Dia Mundial dos Pobres com uma Eucaristia pelas 15h30, na Sé Catedral, presidida pelo bipos D. Manuel Linda.