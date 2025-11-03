Ouvir
crime

Prisão preventiva para supeito de matar homem na via pública em Quarteira

03 nov, 2025 - 13:04 • Lusa

Crime estará relacionado com tráfico e consumo de estupefacientes.

O homem suspeito de ter matado outro na via pública, na passada quarta-feira, em Quarteira, no Algarve, ficou em prisão preventiva depois de ter sido ouvido em tribunal, revelou esta segunda-feira a Polícia Judiciária (PJ).

De acordo com a mesma fonte, sob o detido, de 31 anos, recaem "fortes indícios" de ser o autor das agressões, com "um objeto corto perfurante", que viriam a provocar lesões graves que resultaram na morte da vítima, de 44 anos.

O agressor "terá atuado por motivos aparentemente fúteis, num quadro relacionado com o tráfico e consumo de estupefacientes", especifica a polícia em comunicado.

As agressões ocorreram na via pública, numa artéria da cidade de Quarteira, no distrito de Faro, "acabando o homem por morrer" no Hospital de Faro.

O suspeito, que se colocou depois em fuga, foi identificado e detido posteriormente no âmbito da investigação da PJ, que permitiu recolher "relevantes elementos" de prova para sustentar a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito.

O detido, indiciado pelo crime de homicídio, foi ouvido em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido decretada a prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa.

