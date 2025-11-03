Reclusa pega fogo a cela em Tires. Sindicato vai apresentar queixa-crime

Um incêndio numa cela do Estabelecimento Prisional de Tires fez esta segunda-feira seis feridos, cinco deles guardas prisionais e uma reclusa.

Duas das guardas apresentam ferimentos graves por inalação de fumo, tendo sido transportadas para o Hospital de Cascais, mas estão fora de perigo, indicou à Renascença fonte do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.

O fogo terá sido causado por uma reclusa transgénero da cadeia feminina, que também foi enviada para a mesma unidade hospitalar por queixas de falta de ar.

Em resposta ao incidente, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional vai apresentar uma queixa crime contra a reclusa. À Renascença, o presidente do sindicato, Frederico Morais, defende que a direção do Estabelecimento Prisional de Tires deve ser responsabilizada, por promover insegurança em vez de travá-la.

"Está sentada na mesma enfermaria em que estão as minhas colegas guardas prisionais. Não devia ter acontecido", considera o responsável do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que define a situação como "vergonhosa".

A reclusa em questão já tinha sido transferida há duas semanas da prisão de Santa Cruz do Bispo por agressões a outra reclusa.



O alerta foi dado às 11h54 e levou à mobilização de 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.