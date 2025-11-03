Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Segurança

Reclusa pega fogo a cela em Tires. Sindicato vai apresentar queixa-crime

03 nov, 2025 - 14:59 • Alexandre Abrantes Neves , Jaime Dantas

Duas guardas apresentam ferimentos graves e foram transportadas para o hospital de Cascais. Fogo terá sido causado por uma reclusa transgénero da cadeia feminina, que também foi enviada para a mesma unidade hospitalar por queixas de falta de ar.

A+ / A-
Reclusa pega fogo a cela em Tires. Sindicato vai apresentar queixa-crime
Ouça aqui o resumo da história, em dois minutos. Foto: Lusa

Um incêndio numa cela do Estabelecimento Prisional de Tires fez esta segunda-feira seis feridos, cinco deles guardas prisionais e uma reclusa.

Duas das guardas apresentam ferimentos graves por inalação de fumo, tendo sido transportadas para o Hospital de Cascais, mas estão fora de perigo, indicou à Renascença fonte do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional.

O fogo terá sido causado por uma reclusa transgénero da cadeia feminina, que também foi enviada para a mesma unidade hospitalar por queixas de falta de ar.

Em resposta ao incidente, o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional vai apresentar uma queixa crime contra a reclusa. À Renascença, o presidente do sindicato, Frederico Morais, defende que a direção do Estabelecimento Prisional de Tires deve ser responsabilizada, por promover insegurança em vez de travá-la.

"Está sentada na mesma enfermaria em que estão as minhas colegas guardas prisionais. Não devia ter acontecido", considera o responsável do Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional, que define a situação como "vergonhosa".

A reclusa em questão já tinha sido transferida há duas semanas da prisão de Santa Cruz do Bispo por agressões a outra reclusa.

O alerta foi dado às 11h54 e levou à mobilização de 12 operacionais, apoiados por cinco viaturas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 04 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)