Criminalidade

Suspeito de violar estudantes em Vila Real fica em prisão domiciliária

03 nov, 2025 - 17:37 • Lusa

Suspeito vai aguardar julgamento em casa com pulseira eletrónica, já que há "perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas", lê-se no site da Procuradoria-Geral Regional do Porto.

O jovem de 19 anos suspeito de violar duas estudantes, entre julho e outubro deste ano, em Vila Real, vai aguardar julgamento em prisão domiciliária com pulseira eletrónica, informou esta segunda-feira o Ministério Público.

Depois de detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Vila Real, o suspeito foi presente a primeiro interrogatório judicial na passada sexta-feira.

O Tribunal de Vila Real considerou "fortemente indiciada a prática", pelo arguido, de dois crimes de violação cometido sobre duas jovens de 18 e 19 anos e disse ainda estarem verificados, "com intensidade, os perigos de continuação da atividade criminosa, de perturbação grave da ordem e tranquilidade públicas e de perturbação do decurso do inquérito ou da instrução do processo".

A polícia explicou ainda que os crimes de violação terão ocorrido em "espaços da cidade de Vila Real na sequência de atividades de lazer noturno".

Por esses motivos, o jovem ficou sujeito às medidas de coação de obrigação de permanência na habitação, fiscalizada mediante vigilância eletrónica, e obrigação de não contactar, por qualquer meio, com as vítimas.

Enquanto não se verificaram as condições da habitação para que se possa verificar a prisão domiciliária, o suspeito fica em prisão preventiva. A informação foi divulgada pelo MP, através da página "online" da Procuradoria-Geral Regional do Porto (PGRP).

Na sexta-feira, a PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, disse que os crimes ocorreram entre julho e outubro, tendo como vítimas duas jovens estudantes.

