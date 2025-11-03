Um morto em acidente que condicionou a A4 na zona de Penafiel

Um homem de 34 anos morreu esta segunda-feira num acidente entre um automóvel e um motociclo na Autoestrada 4 (A4), Penafiel, onde pelas 19:10 o trânsito foi reaberto, mas apenas numa faixa de rodagem, segundo a GNR.

Fonte do Comando Territorial do Porto disse à agência Lusa que o acidente ocorreu pelas 16:55, no sentido Amarante -- Porto, e envolveu uma viatura ligeira e um motociclo.

A fonte da GNR referiu ainda que, desta colisão, resultou uma vítima mortal, um homem de 34 anos, que viajava no motociclo.

Após o acidente, o troço da A4 (sentido Amarante - Porto) esteve cortado ao trânsito, que foi desviado para a A11, pelo nó de Castelões.

A Guarda adiantou que a circulação foi reposta na A4, pelas 19:10, mas condicionada à faixa de rodagem do lado esquerdo.