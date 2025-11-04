Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 04 nov, 2025
Cónego Paulo Franco: “Continuamos com estratégias de medição de rádio que têm quase 40 anos”

04 nov, 2025 - 19:30 • Alexandre Abrantes Neves , Fábio Monteiro

O presidente do Grupo Renascença defende uma reformulação urgente da medição das audiências de rádio. Na conferência dos 20 anos da ERC, o cónego Paulo Franco alertou ainda para a falta de equidade na regulação entre meios tradicionais e digitais.

O presidente do conselho de gerência do Grupo Renascença Multimédia defendeu esta terça-feira, em Lisboa, uma alteração profunda do modelo de medição de audiências de rádio em Portugal, considerando-o “frágil” e desatualizado.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Na conferência organizada pela Entidade Reguladora da Comunicação Social (ERC), que assinalou os 20 anos da instituição, o cónego Paulo Franco alertou que “continuamos com estratégias de medição de rádio que têm quase 40 anos, com poucas evoluções ao longo do tempo, sem uma capacidade de ter resultados on time”, ao contrário do que já sucede com a televisão e os meios digitais.

O responsável máximo da Renascença aproveitou também para apelar a uma maior regulação do setor digital, particularmente no que diz respeito à publicidade, defendendo igualdade de regras entre plataformas tradicionais e novos canais de difusão.

“Nós, na rádio, no áudio, por exemplo, se temos um produto financeiro, temos que ter uma legenda legal que toda a gente muda de rádio quando isso está a passar. Mas, noutros meios, e até em conteúdos de áudio no digital, essa legenda legal já não é obrigatória”, referiu o presidente do grupo.

Segundo Paulo Franco, “a normativa da regulação dos media parece-nos estar completamente desatualizada relativamente àquilo que é hoje o mundo digital”, apontando desequilíbrios com consequências na sustentabilidade do setor.

Na mesma conferência, o presidente do Grupo Renascença destacou o papel da independência editorial como valor distintivo e fator de confiança junto dos ouvintes e leitores: “Sabemos que a marca Renascença é uma marca de confiança no mercado. E sabemos que a nossa notícia é uma notícia de confiança”.

“As pessoas olham para a nossa notícia de uma forma independente, livre, que não está dependente de modelos económicos ou de correntes políticas. Sabemos que esse é um valor que nós temos”, concluiu.

A conferência decorreu no Museu do Oriente, em Lisboa, e contou com a presença de responsáveis dos principais grupos de comunicação social em Portugal.

