Criança de 12 anos morre após cair do sétimo andar de prédio em Braga

Uma criança de 12 anos morreu na manhã desta terça-feira, após cair do sétimo andar de um prédio, em Braga, para o pátio interior do edifício.

A notícia, avançada pelo Correio da Manhã, foi confirmada à Renascença por fonte dos Bombeiros Sapadores de Braga, que receberam o alerta por às 8h23.

A menina de 12 anos, de nacionalidade russa, já estava em paragem cardiorrespiratória quando os meios de socorro dos bombeiros e INEM chegaram ao local, sendo declarado o óbito no local.

O acidente ocorreu na zona da estação ferroviária de Braga, na freguesia de Maximinos.

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar a ocorrência.