Detido em Espanha português procurado por homicídio e abuso sexual

Um português com quatro mandados de captura por homicídio involuntário, abuso sexual e agressão, crimes cometidos em várias zonas de Espanha, foi detido em Cádis, quando tentava entrar em Gibraltar.

A detenção ocorreu em 18 de outubro, quando o fugitivo tentava escapar à justiça espanhola, saindo do país, informou a Polícia Nacional em comunicado citado hoje pela agência Europa Press.

O homem viajava num veículo com mais três pessoas e, no momento da detenção, estava sentado no banco de trás, tentando passar despercebido para não ser localizado pelos agentes.

A intervenção dos agentes permitiu identificar o fugitivo, que foi detido sem resistência.

O português foi depois levado para a sede da polícia para os procedimentos legais.

A detenção foi efetuada por agentes da Polícia Nacional destacados no Posto de Polícia e Controlo da esquadra local de La Línea de la Concepción, Cádis.