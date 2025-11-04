Ouvir
Detido em Espanha português procurado por homicídio e abuso sexual

04 nov, 2025 - 22:29 • Lusa

O homem viajava num veículo com mais três pessoas e, no momento da detenção, estava sentado no banco de trás, tentando passar despercebido para não ser localizado pelos agentes.

Um português com quatro mandados de captura por homicídio involuntário, abuso sexual e agressão, crimes cometidos em várias zonas de Espanha, foi detido em Cádis, quando tentava entrar em Gibraltar.

A detenção ocorreu em 18 de outubro, quando o fugitivo tentava escapar à justiça espanhola, saindo do país, informou a Polícia Nacional em comunicado citado hoje pela agência Europa Press.

A intervenção dos agentes permitiu identificar o fugitivo, que foi detido sem resistência.

O português foi depois levado para a sede da polícia para os procedimentos legais.

A detenção foi efetuada por agentes da Polícia Nacional destacados no Posto de Polícia e Controlo da esquadra local de La Línea de la Concepción, Cádis.

