  05 nov, 2025
Encontrado corpo de homem na marina do Freixo no Porto

04 nov, 2025 - 22:53 • Lusa

O corpo de um homem foi encontrado esta terça-feira a flutuar na marina do Freixo, no Porto, adiantou a Autoridade Marítima Nacional (AMN), acrescentando que desconhece as causas que resultaram na ocorrência.

O alerta foi dado pelas 16:42 através de um funcionário da marina, tendo sido ativados elementos do comando local da Polícia Marítima do Douro e tripulantes da estação salva-vidas da Foz do Douro.

Deslocaram-se também para o local elementos do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, Bombeiros Voluntários do Porto e de Rio Tinto, da Polícia Judiciária e do INEM, indicou a AMN na nota.

"À chegada ao local, constatou-se que o corpo estava a flutuar na água, sendo retirado pelos mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, tendo o médico do INEM efetuado o auto de verificação do óbito", acrescentou a mesma fonte.

Após diligências da Polícia Judiciária e contacto com o Ministério Público, o corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto, pelos Bombeiros Voluntários do Porto, indicou ainda a AMN.

  05 nov, 2025
