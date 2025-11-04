Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Transportes públicos

Greve na CP volta a suprimir dois comboios e sindicato denuncia redução de carruagens

04 nov, 2025 - 18:08 • Lusa

Greve do sindicato começou vai decorrer até ao dia 13 de novembro para denunciar o incumprimento do acordo de 2023 sobre a humanização das escalas e alegadas falhas de segurança.

A+ / A-

O Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI) confirmou esta terça-feira que no segundo dia da greve parcial na CP foram novamente suprimidos dois comboios.

Em declarações à Lusa, o presidente do sindicato, Luís Bravo, disse que as supressões seriam idênticas às de segunda-feira, dia do primeiro dia da paralisação que irá decorrer até dia 13 de novembro, tendo abrangido dois comboios Intercidades com partida de Lisboa Santa Apolónia às 15h30 e 17h30.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Segundo o dirigente sindical, a greve abrange todos os comboios Intercidades realizados com carruagens tipo Arco, compradas à espanhola Renfe e usadas pela CP sobretudo em serviços de médio curso, e quaisquer composições intercidades com mais de sete carruagens. Luís Bravo acrescentou que, no período da greve, a CP reduziu o número de comboios com carruagens Arco para apenas um.

O presidente do sindicato denunciou ainda que a administração da empresa tentou minimizar o impacto da greve com a redução de carruagens.

"Para que não haja supressões de comboios [a CP] reduziu o número de carruagens em todos comboios", apontou o responsável, acrescentando que, "antes da greve, os comboios Intercidades na linha do Norte circulavam quase todos com 8 carruagens".

A greve parcial, que decorre entre 3 e 13 de novembro, foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante para denunciar o incumprimento do acordo de 2023 sobre a humanização das escalas e alegadas falhas de segurança, como a sobrelotação e o uso de carruagens incompatíveis entre si.

Sobre as escalas longas, Luís Bravo explicou que há revisores que percorrem mais de 600 quilómetros num único dia, transportando milhares de passageiros.

A CP garantiu na segunda-feira "cumprir integralmente o acordo laboral" celebrado com o sindicato e rejeitou qualquer falha de segurança, assegurando que "todas as intervenções de manutenção são executadas de acordo com o Manual de Manutenção".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Lei da Greve
    05 nov, 2025 Cá 09:55
    Quando é que mudam a Lei da Greve para estes comunas deixarem de brincar com quem pagou passe, adiantado?

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)