Ivo Rosa autorizado a consultar processos em que foi investigado

04 nov, 2025 - 15:31 • Liliana Monteiro , João Pedro Quesado

O juiz foi investigado em oito inquéritos-crime — cinco no Tribunal da Relação de Lisboa e três no Supremo Tribunal de Justiça —, conhecidos em outubro.

Ivo Rosa vai ser autorizado a consultar os processos em que foi alvo de investigação. A Procuradoria-Geral da República confirmou a decisão, apurada pela Renascença junto de fonte próxima do Supremo Tribunal de Justiça.

Em resposta enviada à Renascença, a PGR refere que as reclamações do juiz desembargador foram apreciadas e atendidas. O Ministério Público resolveu, assim, aceder aos pedidos do juiz.

Ivo Rosa pode agora saber que indícios foram investigados, durante quanto tempo e as razões para arquivamento.

A 17 de outubro, Ivo Rosa admitiu à Renascença apresentar uma queixa contra o Estado português se concluir que existiu alguma ilegalidade nestes inquéritos, numa altura em que ainda não tinha recebido a autorização agora concedida.

