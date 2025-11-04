Mau tempo. IPMA emite avisos para chuva, trovoada e vento forte a partir de terça-feira

A partir desta terça-feira, pode contar com um agravamento do estado do tempo, com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) a colocar 11 distritos do Norte e Centro sob aviso amarelo, devido à previsão de vento e agitação marítima, especialmente nos distritos da faixa litoral.

Na quarta-feira, o cenário complica-se com a chegada de chuva forte e trovoadas, como indica à Renascença a meteorologista Maria João Frada.

“A partir da madrugada de dia cinco e até final da manhã podemos ter períodos de chuva ou aguaceiros. Vamos ter precipitação por vezes forte, com rajadas muito fortes e acompanhadas de trovoadas relativamente frequentes. Será principalmente nas regiões do Centro-Sul e todo o Litoral Oeste. A partir da tarde, é de contar com a queda ocasional de granizo”, adianta.

Segundo o IPMA, todo o território continental passará a aviso laranja na quarta-feira, com exceção do distrito de Bragança, que manterá o aviso amarelo.

Maria João Frada alerta ainda para a possibilidade de fenómenos extremos de vento.

“Podemos dizer que estão reunidas algumas condições para termos fenómenos extremos de vento, que podem ocorrer em qualquer local do território do continente, principalmente no litoral Norte e Centro e no interior Centro-Sul. Esperam-se rajadas, no dia cinco, até 80 km/h no litoral e até 100 km/h nas terras altas. Na Serra da Estrela poderão atingir os 110 km/h. Isto é válido até às 12h do dia cinco. No dia seis, o vento enfraquece”, aponta.

O agravamento das condições meteorológicas será acompanhado por uma descida acentuada da temperatura, devido à passagem de uma massa de ar polar, o que pode dar origem às primeiras neves do ano na Serra da Estrela.

“Temos a invasão de uma massa de ar polar e também transporte de ar frio nos vários níveis da atmosfera. É provável que possam ocorrer as primeiras neves do ano, apenas nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao início ou meio da manhã do dia seis. Pode acontecer, de qualquer maneira, não é nada que fique no solo porque rapidamente vai derreter. Ainda assim, as temperaturas já são compatíveis. Se ocorrer precipitação nos pontos mais altos da Serra da Estrela, é provável que seja sob a forma de neve”, refere.