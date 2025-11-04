Ouvir
MP acusa dois irmãos e a mãe pela morte do pai ocorrida em Lisboa

04 nov, 2025 - 16:56 • Lusa

Apesar de não participar no homicídio, a mãe nada fez enquanto "os arguidos agrediram violentamente a vítima, primeiro com um martelo de borracha e, depois, apertando-lhe o pescoço até lhe provocarem a morte", informou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa.

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra dois irmãos, de 21 e 24 anos, pelos crimes de homicídio e profanação de cadáver cometidos sobre o pai, em abril, informou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa (PGRL).

Numa nota publicada na página da Internet, a PGRL adianta que a mãe dos suspeitos também foi acusada pela prática dos mesmos crimes mas, "no que ao homicídio respeita, por omissão".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os factos tiveram lugar na madrugada de 29 de abril deste ano, em Lisboa, na residência que os arguidos partilhavam com a vítima, de 58 anos.

De acordo com a acusação, "na sequência de uma discussão entre os pais, os arguidos agrediram violentamente a vítima, primeiro com um martelo de borracha e, depois, apertando-lhe o pescoço até lhe provocarem a morte".

"A arguida assistiu a tudo sem que nada tenha feito para tentar por cobro à conduta dos filhos", refere o MP.

Ainda segundo a acusação, "os arguidos limparam o local do crime e, durante quase dois dias, mantiveram o corpo da vítima em casa, sem terem acionado meios de socorro e policiais, nem providenciando pelas exéquias fúnebres".

Os dois irmãos tinham sido detidos pela Polícia Judiciária (PJ) a 2 de maio, depois de se apresentarem no piquete da diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, "dando notícia do facto".

Segundo a PJ, a vítima foi assassinada "com recurso a objetos contundentes e cortoperfurantes, num contexto que poderá ser indiciador de violência doméstica sobre a mãe dos suspeitos".

