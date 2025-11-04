MP acusa dois irmãos e a mãe pela morte do pai ocorrida em Lisboa

O Ministério Público (MP) deduziu acusação contra dois irmãos, de 21 e 24 anos, pelos crimes de homicídio e profanação de cadáver cometidos sobre o pai, em abril, informou esta terça-feira a Procuradoria-Geral Regional de Lisboa (PGRL).

Numa nota publicada na página da Internet, a PGRL adianta que a mãe dos suspeitos também foi acusada pela prática dos mesmos crimes mas, "no que ao homicídio respeita, por omissão".

Os factos tiveram lugar na madrugada de 29 de abril deste ano, em Lisboa, na residência que os arguidos partilhavam com a vítima, de 58 anos.

De acordo com a acusação, "na sequência de uma discussão entre os pais, os arguidos agrediram violentamente a vítima, primeiro com um martelo de borracha e, depois, apertando-lhe o pescoço até lhe provocarem a morte".

"A arguida assistiu a tudo sem que nada tenha feito para tentar por cobro à conduta dos filhos", refere o MP.

Ainda segundo a acusação, "os arguidos limparam o local do crime e, durante quase dois dias, mantiveram o corpo da vítima em casa, sem terem acionado meios de socorro e policiais, nem providenciando pelas exéquias fúnebres".

Os dois irmãos tinham sido detidos pela Polícia Judiciária (PJ) a 2 de maio, depois de se apresentarem no piquete da diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, "dando notícia do facto".

Segundo a PJ, a vítima foi assassinada "com recurso a objetos contundentes e cortoperfurantes, num contexto que poderá ser indiciador de violência doméstica sobre a mãe dos suspeitos".