Nova entidade para ciência e investigação vai assumir forma de EPE

04 nov, 2025 - 23:38 • Marisa Gonçalves com Lusa
O Governo apresentou, esta terça-feira, a nova Agência para a Investigação e Inovação (AI2). Resulta da fusão entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) e a Agência Nacional de Inovação (ANI) e surge sob a forma de Entidade Pública Empresarial (EPE).
A nova entidade vai contar com financiamentos plurianuais e contratos-programa a cinco anos.
Na sessão de apresentação que decorreu no Campus XXI, o ministro do Educação, Fernando Alexandre, disse acreditar num melhor planeamento nos setores da ciência e investigação.
“Será uma Entidade Pública Empresarial. A escolha desta figura é, no fundo, um balanço entre garantirmos instrumentos de gestão, flexibilidade na gestão e, por outro lado, garantirmos que o serviço público é cumprido, tal como se pretende no contrato-programa. Este contrato-programa é uma grande mudança, é um contrato-programa com a duração de cinco anos, por isso, passaremos a ter um planeamento de médio e longo prazo no financiamento da ciência e inovação, o que é uma mudança muito grande. porque aquilo que nós fazemos em Portugal há décadas é um financiamento definido ano a ano”, sustentou.
A agência Lusa especifica que, inicialmente prevista para ser uma sociedade anónima, à semelhança da ANI, a AI2 será afinal uma entidade pública empresarial, sugestão do Presidente da República e que, segundo fonte do executivo, o Governo concorda ser a natureza jurídica mais adequada e uma solução intermédia entre a sociedade anónima da ANI e o instituto público da FCT.
O ministro Fernando Alexandre disse também que vão ser aplicados apenas capitais públicos.
Na mesma sessão, o ministro da Economia, Manuel Castro Almeida, assegurou que a nova agência vai contribuir para dinamizar o tecido empresarial.
“É garantir que não haja desperdício entre a fase da investigação, a fase da ciência que a FCT hoje financia, e aquilo que se faz nas empresas. Não deve haver desperdício. Qual foi a forma melhor que nós encontramos? Colocar as duas instituições dentro do mesmo chapéu institucional. A FCT e a ANI vão ficar juntas na mesma casa, na mesma organização”, referiu.
O titular da pasta da Economia disse esperar bons resultados desta união entre universidades e empresas.
Em causa está a reforma em curso no Ministério da (...)
“Até agora, vocês ouviam falar que os jovens doutorandos ficavam muito aflitos, no fim do ano, porque não sabiam se iam ter bolsa no ano seguinte para continuar a sua investigação. Agora, vamos ter contratos-programa a cinco anos. Isto dá garantias e previsibilidade aos jovens doutorandos”, acrescentou.
Manuel Castro Almeida destacou que o conhecimento e a investigação têm de ser aproveitados pelas empresas “sob a forma novos produtos” que gerem crescimento e melhores salários.
Dado que a ciência melhora a competitividade, também presente na sessão, o ministro Adjunto e da Reforma do Estado, Gonçalo Saraiva Matias, disse-se convicto de que será possível aumentar o investimento no país.
“As empresas que aplicavam 1% das vendas totais em desenvolvimento e investigação, em Portugal, são mais de 1200 que representam, por sua vez, 6% do emprego, 11% do valor acrescentado e 23% das exportações. Isto é um sinal claro de que a inovação é verdadeiramente o motor do crescimento nacional”, adiantou.
O ministro Adjunto e da Reforma do Estado garantiu que não haverá falta de investimento nestes setores. “Este é um passo decisivo para melhorar a relação entre a investigação e na qual não haverá qualquer desinvestimento. Pelo contrário, haverá uma aposta e um aumento do investimento, mas garantindo que esta transferência de conhecimento se faz para a economia real, para as empresas, para a inovação, para o desenvolvimento e, em última análise, para o crescimento económico do nosso país”, declarou.
O Governo irá agora auscultar os representantes das comunidades científica e de inovação, antes de devolver ao Presidente da República o diploma que criar a Agência para a Investigação e Inovação (AI2).