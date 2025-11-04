OE2026. Reforço de 5,3 milhões para combate à violência doméstica

O projeto de Évora Capital Europeia da Cultura 2027 vai ter um reforço de verba através de uma linha de apoios que vai ser aberta “nas próximas semanas”. A garantia foi avançada pelo ministra da Cultura, Juventude e Desporto no parlamento.

O projeto que tem estado envolvido em algumas polémicas vai ter a “Linha do Vagar” que contará com uma verba de 1,5 milhões de euros. É “uma das aspirações e ambições que Évora, a associação e toda a comunidade que está envolvida neste projeto, tinha para poder reforçar e enriquecer, aquela que é a programação cultural de Évora, Capital Europeia da Cultura”, destacou a ministra.

Na audição parlamentar sobre a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2026 para o setor, Margarida Balseiro Lopes aproveitou para anunciar que dará continuidade a um dos anúncios da sua antecessora, Dalila Rodrigues com o apoio à Orquestra Regional do Alentejo.

“Anunciei a criação da Orquestra Regional do Alentejo, no valor de um milhão de euros”, referiu, considerando “um compromisso com o projeto, com o território e com as pessoas da região” de Évora.

Aos deputados da comissão de orçamento, a ministra anunciou ainda a criação de uma linha especial para o apoio às Bandas Filarmónicas a nível nacional.

Mudanças no mecenato cultural

“Estamos a rever regime do mecenato” voltou a explicar a ministra da Cultura. Essas alterações serão entregues “até ao final do ano ao parlamento”, avançou a ministra.

Segundo Margarida Balseiro Lopes essa mudança passa por “três linhas: simplicar, alargar o alcance e diversificar as formas de apoio, para envolver mais agentes na vida cultural”, indicou aos deputados.

A ministra que recentemente ouviu o setor no Fórum Cultura, em Lisboa, já prometeu replicar esta iniciativa no Porto, em janeiro. No parlamento garantiu que serão “encontros regulares de três em três meses, para ouvir o setor e para que o diálogo resulte em medidas participadas”.

Melhor acesso à cultura

“Mais de um milhão de pessoas vive com problemas” que impedem a melhor acessibilidade a equipamentos culturais, diagnosticou a ministra da Cultura, Juventude e Desporto.

Margarida Balseiro Lopes elencou por isso na necessidade de proporcionar melhores “acessibilidades culturais” e isso passa por “eliminar barreiras”. “Não é aceitável que muita gente esteja impedida” de entrar num equipamento cultural sublinhou a ministra.

“Vamos ter um selo, e a generalização de bilhetes gratuitos para quem acompanha pessoa com deficiência” reafirmou a ministra.