Em Destaque
Operação Marquês. Advogado de José Sócrates renuncia a defender antigo primeiro-ministro

04 nov, 2025 - 10:12 • Lusa

A renúncia de Pedro Delille deu entrada em tribunal na manhã desta terça-feira.

O advogado de José Sócrates, Pedro Delille, renunciou ao mandato de defensor do antigo primeiro-ministro no julgamento da Operação Marquês, tendo o tribunal ordenado a nomeação de um advogado oficioso para assegurar a defesa do ex-governante.

A informação foi confirmada aos jornalistas por fonte do Tribunal Central Criminal de Lisboa, que precisou que a renúncia deu entrada esta manhã.

O advogado oficioso já se encontra na sala de audiências, mantendo-se a sessão agendada para hoje, destinada à audição de testemunhas.


Tópicos
