PJ deteve suspeito de atear fogo a apartamento social em que vivia em Barcelos

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 40 anos suspeito de, no sábado, ter ateado fogo ao apartamento social em que estava temporariamente alojado em Arcozelo, Barcelos, anunciou esta terça-feira a polícia.

Em comunicado, a PJ acrescenta que, na altura, um outro utente de apoio social estava a dormir no mesmo apartamento.

Ambos foram transportados ao Hospital de Barcelos, devido à inalação de fumos, mas tiveram alta nas horas seguintes.

Segundo a PJ, o suspeito utilizou um isqueiro para proceder à ignição de fogo na lareira, "após o que, deliberadamente, para ali tombou um sofá, assim criando continuidade horizontal de combustível".

O outro homem que ali estava a dormir foi despertado pelo fumo intenso e gritou por ajuda, tendo a PSP e os bombeiros sido acionados para o local.

"O edificado, a cargo de uma instituição particular de solidariedade social, esteve em risco de destruição, potenciado pelo mobiliário existente no interior da habitação, tendo ocorrido efetivo perigo de vida para os seus habitantes", acrescenta a PJ.

O detido, com problemas de adição a álcool e instabilidade a nível comportamental, vai ser presente a tribunal para aplicação das medidas de coação.