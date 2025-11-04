Polícia Judiciária investiga divulgação de IPTV em páginas do Governo

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar a divulgação de IPTV "pirata" em páginas do Governo português, na sequência de uma queixa apresentada pela GEDIPE, disse esta terça-feira à Lusa o seu diretor.

Contactado pela Lusa, António Paulo Santos, da Associação para a Gestão Coletiva de Direitos de Autor e de Produtores Cinematográficos e Audiovisuais (GEDIPE), confirmou a denúncia às autoridades e também a notificação ao Executivo liderado por Luís Montenegro sobre esta falha de segurança, que permitiu o alojamento destes anúncios em domínios atribuídos ao Governo.

Na quinta-feira, a Lusa constatou que várias páginas do Governo português, com a extensão .gov.pt, nomeadamente pertencentes ao Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ), alojavam ofertas de IPTV "pirata".

Este método de transmissão televisiva ilegal via Internet estava a ser publicitado em páginas dedicadas ao Museu do Desporto (https://museudesporto.ipdj.gov.pt/), ao Plano Nacional de Ética no Desporto (https://pned.ipdj.gov.pt/), mas também do próprio instituto liderado por Ricardo Gonçalves (https://ipdj.gov.pt/).

Mesmo sem ligação ao desporto, também o Gabinete de Planeamento, Estratégia, Avaliação e Relações Internacionais, do Ministério das Finanças (https://www.gpeari.gov.pt/) tinha ofertas semelhantes.

Igualmente contactada pela Lusa, fonte da PJ confirmou estar a investigar a autoria destas publicações.