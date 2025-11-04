PSP efetua buscas por turista desaparecido nas serras da Madeira desde segunda-feira

A brigada de busca, salvamento e resgate em montanha da PSP encontra-se a efetuar buscas por um turista polaco, de 31 anos, desaparecido na Madeira desde segunda-feira, numa área da Levada dos Tornos, indicou hoje a polícia.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, o Comando Regional da Madeira da PSP refere que as buscas estão a ser realizadas "na última área de triangulação celular do telemóvel do desaparecido, nomeadamente na Levada dos Tornos".

A Levada dos Tornos é a mais extensa da região autónoma, com mais de 100 quilómetros, e atravessa vários concelhos.

A PSP adianta que o trabalho está a ser feito em colaboração com Serviço Regional de Proteção Civil, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Polícia Florestal e Guarda Nacional Republicana.

"De momento, não existem mais dados a acrescentar", conclui a polícia. .