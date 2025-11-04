Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PSP efetua buscas por turista desaparecido nas serras da Madeira desde segunda-feira

04 nov, 2025 - 16:52 • Lusa

A Levada dos Tornos é a mais extensa da região autónoma, com mais de 100 quilómetros, e atravessa vários concelhos.

A+ / A-

A brigada de busca, salvamento e resgate em montanha da PSP encontra-se a efetuar buscas por um turista polaco, de 31 anos, desaparecido na Madeira desde segunda-feira, numa área da Levada dos Tornos, indicou hoje a polícia.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, o Comando Regional da Madeira da PSP refere que as buscas estão a ser realizadas "na última área de triangulação celular do telemóvel do desaparecido, nomeadamente na Levada dos Tornos".

A Levada dos Tornos é a mais extensa da região autónoma, com mais de 100 quilómetros, e atravessa vários concelhos.

A PSP adianta que o trabalho está a ser feito em colaboração com Serviço Regional de Proteção Civil, Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Polícia Florestal e Guarda Nacional Republicana.

"De momento, não existem mais dados a acrescentar", conclui a polícia. .

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 13h
  • 05 nov, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)