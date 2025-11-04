Ouvir
Sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter sentido na ilha Terceira

04 nov, 2025 - 05:15 • Lusa

O abalo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido na freguesia de Altares, na área rural do concelho de Angra.

Um sismo de magnitude 3,3 na escala de Richter foi sentido esta terça-feirana ilha Terceira, nos Açores, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O abalo foi registado pelas 2h06 nas estações da Rede Sísmica do Arquipélago dos Açores com epicentro a cerca de quatro quilómetros a sul de Raminho (Terceira).

De acordo com informação disponível até ao momento, o sismo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima IV/V (escala de Mercalli modificada) na freguesia de Altares.

De acordo com o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o abalo "insere-se na crise sismovulcânica em curso na ilha Terceira desde junho de 2022".

Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), forte (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".

Com uma intensidade IV, considerada moderada, "os objetos suspensos baloiçam, a vibração é semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados ou à sensação de pancada de uma bola pesada nas paredes, os carros estacionados balançam, as janelas, portas e loiças tremem, os vidros e loiças chocam ou tilintam e na parte superior deste grau as paredes e as estruturas de madeira rangem", descreve o IPMA na sua página da internet.

Já com uma intensidade V, considerada forte, o abalo é “sentido fora de casa, pode ser avaliada a direção do movimento, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e alguns extravasam, pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados”.

