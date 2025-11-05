Apenas 40% dos municípios fazem a recolha de biorresíduos

Desde 1 de janeiro de 2024, que a recolha de restos de alimentos e resíduos provenientes de hortas e jardins - biorresíduos - é obrigatória. Contudo, depois da análise da DECO PROteste, num total de 278 municípios, só 107 indicaram ter implementado um sistema de recolha destes resíduos.

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) publicou recentemente dados que mostravam que os biorresíduos constituem 38% dos resíduos produzidos em Portugal. Na sua maioria - 86% (que corresponde a 1,84 milhões de toneladas) - continuam a ser depositados no lixo indiferenciado.

Algumas das razões apresentadas pelas entidades à DECO PROteste para ainda não terem implementado esta recolha foram falta de recursos financeiros e humanos, dispersão geográfica da população e consequentes custos elevados associados à recolha, dificuldade de entrega em estações de tratamento, ausência de operadores de gestão que recebam os biorresíduos, concursos morosos e baixo orçamento para ações de sensibilização

A agência garantiu que se está a desperdiçar grande potencial. Os biorresíduos se forem separados e descartados no contentor certo, não se perdem em aterros sobrelotados e dão origem a um composto muito rico para a agricultura ou a produção de biogás.

“Este atraso de quase dois anos na implementação da recolha seletiva significa que toneladas de matéria-prima continuam a ser desperdiçadas. É urgente que os municípios e as entidades gestoras sigam os bons exemplos e acelerem o processo, garantindo contentores adequados e acessíveis e, ainda, informação clara para todos”, afirmou Mariana Ludovino, da DECO PROteste.

Nos 107 concelhos que já têm este tipo de recolha, os sistemas e as áreas de recolha diferem. Na proximidade das residências familiares instalam contentores castanhos, ou então também há a recolha porta à porta, onde os consumidores podem deixar o lixo. Outra modalidade ainda existente passa pela entrega de sacos especiais à família pela entidade gestora, que servem para guardar os biorresíduos para depois serem depositados no contentor devido.

Esta demora na aplicação da recolha seletiva junto às habitações atrasa a adoção do sistema PAYT (em inglês, pay as you throw). Este sistema permite que as famílias paguem em função da quantidade de lixo indiferenciado que produzem, sem associar o cálculo da tarifa ao consumo de água. Supostamente o PAYT devia estar implementado até 1 de julho de 2026, mas o prazo já foi alargado até 2030.

A DECO PROteste fez o apelo aos novos executivos para que esta seja uma das prioridades ambientais, em particular a recolha seletiva de biorresíduos e a preparação para o sistema PAYT.