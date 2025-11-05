Buscas por turista polaco desaparecido na Madeira suspensas até quinta-feira

05 nov, 2025 - 16:23 • Lusa
A PSP suspendeu esta quarta-feira as buscas pelo turista polaco, de 31 anos, desaparecido desde segunda-feira nas serras da Madeira, indicou a polícia, referindo que vão ser retomadas na quinta-feira.
Numa resposta escrita enviada à Lusa, a PSP diz que foram "esgotadas as diligências necessárias nos percursos pedonais existentes na área de triangulação celular", justificando assim a decisão de interrupção das buscas.
A polícia acrescenta que neste momento "está a ser feita uma avaliação das escarpas existentes nas zonas onde é possível o acesso pedonal, ainda que fora dos trilhos recomendados, para efeitos de descida e/ou utilização de drones por parte da brigada de busca e salvamento da PSP".
"Nestes termos, as buscas serão retomadas no dia de amanhã [quinta-feira]", conclui.
Na terça-feira, a PSP indicou que estava a efetuar buscas numa área da Levada dos Tornos, "na última área de triangulação celular do telemóvel do desaparecido".
A Levada dos Tornos é a mais extensa da região autónoma, com mais de 100 quilómetros, e atravessa vários concelhos.