Desaparecimento

Buscas por turista polaco desaparecido na Madeira suspensas até quinta-feira

05 nov, 2025 - 16:23 • Lusa

"Está a ser feita uma avaliação das escarpas existentes nas zonas onde é possível o acesso pedonal", confirmou a PSP esta quarta-feira sobre as buscas pelo turista polaco desaparecido desde segunda-feira nas serras da Madeira.

A PSP suspendeu esta quarta-feira as buscas pelo turista polaco, de 31 anos, desaparecido desde segunda-feira nas serras da Madeira, indicou a polícia, referindo que vão ser retomadas na quinta-feira.

Numa resposta escrita enviada à Lusa, a PSP diz que foram "esgotadas as diligências necessárias nos percursos pedonais existentes na área de triangulação celular", justificando assim a decisão de interrupção das buscas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A polícia acrescenta que neste momento "está a ser feita uma avaliação das escarpas existentes nas zonas onde é possível o acesso pedonal, ainda que fora dos trilhos recomendados, para efeitos de descida e/ou utilização de drones por parte da brigada de busca e salvamento da PSP".

"Nestes termos, as buscas serão retomadas no dia de amanhã [quinta-feira]", conclui.

Na terça-feira, a PSP indicou que estava a efetuar buscas numa área da Levada dos Tornos, "na última área de triangulação celular do telemóvel do desaparecido".

A Levada dos Tornos é a mais extensa da região autónoma, com mais de 100 quilómetros, e atravessa vários concelhos.

