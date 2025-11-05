Festejos da quadra natalícia sem qualquer concurso público em Viseu

O presidente socialista da Câmara de Viseu, João Azevedo, lamentou esta quarta-feira que o anterior executivo, liderado por social-democrata Fernando Ruas, não tenha aberto qualquer concurso público para os festejos da quadra natalícia.

"Chegámos à Câmara na segunda-feira e não havia qualquer peça concursal preparada para lançar nem para o Natal, nem para o fim de ano. Os serviços estavam muito preocupados", afirmou esta quarta-feira João Azevedo aos jornalistas no final da primeira reunião do executivo após a tomada de posse, que ocorreu na passada sexta-feira.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O autarca garantiu que tudo fará para que Viseu tenha "um Natal digno, de respeito pelos viseenses e pela época natalícia", e que está a "rapidamente tentar resolver o assunto dentro de todas as condicionantes do cumprimento da lei".

No ano passado, a programação de Natal e Passagem de Ano – que abrangeu o período entre 29 de novembro e 06 de janeiro - foi apresentada no dia 14 de novembro.

Foram investidos 120 mil euros para iluminar as ruas, praças e jardins de Viseu com 380 mil lâmpadas e a passagem de ano foi animada com um concerto do rapper português Plutónio, seguido de 15 minutos de espetáculo pirotécnico musical e animação do DJ The Boss.

João Azevedo contou aos jornalistas que, ao chegar à Câmara, não encontrou "nem programação, nem iluminação, nem fim de ano, nada". Segundo o socialista, "os serviços estavam muito preocupados, os técnicos estavam muito preocupados, porque não tiveram luz verde para avançar".

"No orçamento da Câmara (aprovado no final do ano passado) estava preparada uma verba. Estava cabimentado, mas o que o que é certo é que não houve luz verde para avançarem com o concurso público", explicou.

Agora, João Azevedo promete "lutar contra o tempo" para conseguir ter "um Natal que homenageie os viseenses, os turistas, os empresários, o espírito natalício e tudo o que representa para as crianças e para as famílias".

"Estamos limitados. Não vamos fazer qualquer tipo de ato ilegal ou irresponsável para fazer uma coisa que era da obrigação da administração. Por ter havido uma mudança política não parou. Há uma grande responsabilidade perante mais de cem mil pessoas", frisou.