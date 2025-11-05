GNR localiza três menores desaparecidos na Alemanha após intercetar viatura em Pombal

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou esta quarta-feira ter localizado três menores dados como desaparecidos na Alemanha após intercetar uma viatura que circulava com matrículas falsas no concelho de Pombal e cujo condutor foi detido.

Em comunicado, o Comando Territorial de Leiria da GNR explicou que, numa ação, na segunda-feira, para intercetar uma viatura que circulava com matrículas falsas, "foi possível apurar-se que, no interior do veículo, além do condutor de 18 anos, seguiam dois menores, um jovem de 13 anos e uma jovem de 15 anos, residentes na Alemanha e sinalizados como desaparecidos na Plataforma Schengen".

Realizadas buscas ao veículo e de segurança ao condutor e ocupantes, a GNR adiantou que o automobilista "estava na posse de 360 doses de anfetaminas, não possuía habilitação legal para conduzir e que, sobre o mesmo, recaía a suspeita de furto de outros veículos e moedeiros [máquinas de pagamento onde são colocadas moedas] em estabelecimentos comerciais no distrito de Leiria", pelo que foi detido.

Além das anfetaminas, a GNR apreendeu a viatura e duas chaves que pertencem a viaturas furtadas na última semana, em Leiria e Pombal.

À agência Lusa, fonte da GNR explicou que o condutor do veículo é português e irmão da adolescente de 15 anos que seguia no carro e dada como desaparecida na Alemanha. Esta foi entregue a familiares residentes em Portugal.

Quanto ao outro menor, alemão de 13 anos, não há relação familiar com aqueles e aguarda numa instituição transitoriamente até estarem concluídas as diligências para regressar ao país de origem.

Estes dois menores estavam dados como desaparecidos há cerca de uma semana, revelou a mesma fonte.

Ainda no decurso das diligências policiais, foram também localizadas três pessoas, um jovem e uma jovem, ambos de 17 anos, e um homem de 39 anos, em Castelo Branco, sendo que a menor se encontrava também sinalizada como desaparecida na Plataforma Schengen.

A mesma fonte referiu que foram os ocupantes do carro que "acabaram por dizer que existiam mais três pessoas, em Castelo Branco, que costumavam andar com eles".

Destas três pessoas, todas alemãs, a jovem de 17 anos estava dada como desaparecida há cerca de duas semanas, aguardando igualmente numa instituição até regressar ao seu país.

"O que faziam ao certo ainda está por apurar, mas admite-se que, para poderem sobreviver, poderão ter ligação ao cometimento de alguns de furtos", declarou a fonte da GNR, acrescentando que a investigação vai prosseguir.

O detido, suspeito de tráfico de estupefacientes, condução sem habilitação legal e furto de veículo, vai ser presente hoje a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Leiria.

Esta ação contou com o reforço do Comando Territorial de Castelo Branco.