Greve dos médicos tarefeiros fará “mossa” e pode “encerrar alguns serviços de urgência”, avisa Xavier Barreto

Centenas de médicos em regime de prestação de serviços poderão recusar-se a trabalhar caso o Governo publique o diploma que reduz o valor pago por hora. A contestação está a ser organizada nas redes sociais, avança esta quarta-feira o jornal “Público”.

O cenário preocupa o presidente da Associação de Administradores Hospitalares, que alerta para as consequências diretas na assistência aos utentes. Uma paralisação de tarefeiros poderá provocar atrasos significativos no atendimento e, no limite, forçar o encerramento de serviços hospitalares.

“Naturalmente convivemos nesta situação com preocupação. Os médicos em prestação de serviços asseguram uma parte importante dos turnos dos serviços de urgência. Em alguns hospitais asseguram mais de 50%”, afirmou Xavier Barreto.

“Se esta greve avançar, se tiver uma adesão significativa, certamente vai provocar mossa, vai no mínimo prejudicar o atendimento e a celeridade no atendimento aos doentes, e no limite poderá mesmo encerrar alguns serviços de urgência por falta de recurso humano.”

Até agosto, o Serviço Nacional de Saúde gastou 162 milhões de euros com médicos tarefeiros, mais 25 milhões do que no mesmo período do ano passado. O aumento evidencia o peso destes profissionais no funcionamento do sistema.