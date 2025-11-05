Ouvir
Há 22 anos que não havia uma "tempestade" de relâmpagos nos Açores

05 nov, 2025 - 18:25 • Lusa

Mais de 20 mil raios pintaram os céus açorianos, algo que já não acontecia desde 2003. "Não é um fenómeno novo, embora não seja tão frequente num período de tempo tão prolongado", relatou o especialista da IPMA, Vítor Prior.

Milhares de relâmpagos iluminaram o céu do arquipélago dos Açores como já não acontecia há mais de 20 anos. Mais de 20 mil raios foram registados em território nacional durante a madrugada desta quarta-feira.

A última vez que milhares descargas de "grande intensidade" pintaram o céu açoriano foi em 2003, confirmou à Renascença o diretor do Departamento de Meteorologia do Instituto do Mar e da Atmosfera (IPMA), Vítor Prior. "Não é um fenómeno novo, embora não seja tão frequente com tantos raios e num período de tempo tão prolongado."

Esta atividade elétrica invulgar ocorreu pela passagem de uma frente frontal fria nas ilhas, que passou muito lentamente por Portugal Continental. "As nuvens extendiam-se de uma centena de metros da superfície até cerca de 12 quilómetros, o que é uma extensão muito significativa", explicou.

O especialista elaborou ainda que o fenómeno pouco habitual, acompanhado de trovões e de chuva, não foi exatamente uma tempestade. "Tempestade é uma situação meteorológica mais severa e que daria origem a ainda mais raios."

Segundo o IPMA, estas descargas já encerraram, para já, atividade nos Açores.

