Transtejo-Soflusa

Interrompido transporte fluvial de veículos entre a margem sul e Lisboa

05 nov, 2025 - 16:58 • Lusa

Serviço foi temporariamente interrompido devido a condições de mar adversas, anunciou a Transtejo-Soflusa.

A+ / A-

O serviço de transporte fluvial de veículos entre a margem sul e Belém, em Lisboa, foi temporariamente interrompido esta quarta-feira à tarde devido a condições de mar adversas, anunciou a Transtejo-Soflusa (TTSL).

A ligação é normalmente feita entre a Trafaria-Porto Brandão e Belém.

Na sua página oficial, a empresa adianta também que o serviço de transporte de passageiros está limitado a Porto Brandão -- Belém, sendo realizado de acordo com os horários em vigor. .

A TTSL acrescenta que, de momento, não é possível prever a retoma do serviço regular a partir da e até à Trafaria.

A Transtejo Soflusa (TTSL) é responsável pelas ligações fluviais entre o Seixal, Montijo, Cacilhas (Almada), Barreiro e Trafaria/Porto Brandão (Almada), no distrito de Setúbal, e Lisboa.

