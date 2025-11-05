Mais de 30 mil relâmpagos em 24 horas. Autoridades alertam para riscos do mau tempo

[Atualizado às 09h20]

Nas últimas 24 horas, foram registados mais de 33 mil relâmpagos em Portugal, de acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera, no arranque de um dia em que todo o país se encontra sob aviso laranja.

Nas primeiras horas desta quarta-feira, há trovoada forte e algumas inundações a registar, em particular nas habitações e na via pública de Lisboa. Até às 07h00, a Proteção Civil registou 150 ocorrências por causa do mau tempo, indicou Rui Oliveira da Proteção Civil, à Renascença.

É, por enquanto, a principal consequência do mau tempo das últimas hora. Não há, por enquanto, registo de vitimas ou danos significativos.

Para as próximas horas, está previsto um novo agravamento do estado do tempo, que poderá levar à ocorrência de mais inundações.



Já a página da Proteção Civil dá conta de algumas inundações no Barreiro, Montijo, Óbidos, Tomar ou Viseu, por exemplo. Também quedas de árvores um pouco por todo o país.

A chuva intensa, a trovoada e o vento forte deverão continuar nas próximas horas. Todo o país está sob aviso laranja. A única exceção é Bragança.

Há previsão de fenómenos extremos de vento com rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas.

Já a Proteção Civil alerta para o risco de inundações, cheias e acidentes rodoviários.