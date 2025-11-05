Ouvir
Mau tempo. 45 mil clientes da E-Redes estão sem eletricidade

05 nov, 2025 - 11:03 • Ana Fernandes Silva

Não há luz sobretudo nos distritos de Santarém, Portalegre e Castelo Branco. Responsável pela gestão da rede garante à Renascença que há 500 operacionais no terreno a tentar regularizar a situação.

Devido ao mau tempo que se tem verificado no país nas últimas horas, cerca de 45 mil clientes, famílias e empresas estão sem acesso a eletricidade. As regiões mais afetadas são Santarém, Portalegre e Castelo Branco.

O problema começou durante a madrugada, mas "apresenta uma evolução positiva" na manhã desta quarta-feira, como explicou à Renascença o responsável da gestão da rede de distribuição da E-Redes, Pedro Marques.

"Ainda é um pouco cedo para estimar o tempo total de reposicionamento", adianta Pedro Marques, que assegura estarem "500 operadores de norte a sul do país a trabalhar para resolver estes impactos o mais rapidamente possível".

As falhas na rede elétrica começaram "por volta das 4h00 em todo o país, mas com maior impacto no Norte e Centro", como consequência da chuva intensa, trovoadas e vento forte. Às 9h00 mais de 60 mil casas e empresas estavam sem luz.

Esta quarta-feira todos os distritos de Portugal Continental estão em aviso laranja, à exceção de Bragança.

