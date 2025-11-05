Mau tempo. Alunos sem aulas numa escola de Leiria por falta de eletricidade

Alunos de uma escola do concelho de Leiria ficaram esta quarta-feira sem aulas devido à falta de eletricidade decorrente do mau tempo e um outro estabelecimento de ensino foi inundado, mas manteve-se em funcionamento, revelou a Câmara Municipal.

Numa nota de imprensa, a autarquia explicou que o concelho "registou 20 ocorrências, entre as 00:00 e as 10:00 desta quarta-feira, após a chuva intensa e vento verificados durante a madrugada, estando a maioria relacionada com inundação de estruturas ou superfícies".

"A situação ainda por resolver é a falta de eletricidade na Escola Básica 2,3 de Marrazes, o que levou a que os alunos ficassem sem aulas, não havendo previsão para a reposição do fornecimento elétrico por parte da E-Redes, dado o elevado o número de ocorrências a nível nacional", revelou o município.

Esta escola tem cerca de 700 alunos.

Já a Escola Básica D. Dinis, na cidade de Leiria, "sofreu algumas inundações, que, não estando relacionadas com as obras em curso no estabelecimento de ensino, não impediram o seu normal funcionamento".

"As quatro corporações de bombeiros e as equipas da Câmara Municipal mantêm-se no terreno a resolver pequenas ocorrências e em permanente prontidão, já que os avisos amarelos emitidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para aguaceiros e vento fortes estarão em vigor durante a tarde e noite desta quarta-feira", referiu.

O município apelou à população para que redobre os cuidados, principalmente na estrada, e que siga as recomendações da Proteção Civil.

A E-Redes tinha cerca de 25 mil clientes sem eletricidade às 12:00, devido ao mau tempo, e 500 operacionais mobilizados no terreno, esperando "resolver rapidamente todos os constrangimentos", anunciou esta quarta-feira a operadora da rede de distribuição elétrica.

"Às 12:00, estão perto de 25 mil clientes por alimentar e com a melhoria das condições atmosféricas previstas para a tarde, a E-Redes espera resolver rapidamente todos os constrangimentos", informou, em comunicado.