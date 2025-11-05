Ouvir
Mau tempo. Câmara de Sintra garante apoio aos donos de carros afetados

05 nov, 2025 - 11:51 • Lusa

O presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida, assegurou hoje que a autarquia vai assumir os estragos provocados pelo mau tempo ocorrido na última noite no concelho, nomeadamente os referentes a cinco carros afetados na urbanização de São Marcos.

O presidente da Câmara de Sintra, Marco Almeida, assegurou esta quarta-feira que a autarquia vai assumir os estragos provocados pelo mau tempo ocorrido na última noite no concelho, nomeadamente os referentes a cinco carros afetados na urbanização de São Marcos.

"Hoje assumi junto dos moradores da urbanização de São Marcos que a Câmara Municipal de Sintra vai assumir os estragos provocados pelo mau tempo desta noite. Estive ao lado dos residentes que viram os seus carros afetados e foi explicado como deviam atuar para que o processo fosse resolvido o mais rápido possível", disse Marco Almeida (eleito pela coligação PSD/IL/PAN) numa nota enviada à Lusa.

Marco Almeida lembrou a promessa deixada na tomada de posse, frisando que "quer mudar", salientando não querer "uma câmara fechada e de costas para os sintrenses".

Mais de 30 mil relâmpagos em 24 horas. Autoridades alertam para riscos do mau tempo

Mais de 30 mil relâmpagos em 24 horas. Autoridades alertam para riscos do mau tempo

Há previsão de fenómenos extremos de vento com raj(...)

"A Câmara Municipal de Sintra não pode pactuar com o chamado jogo do empurra", reiterou, deixando uma mensagem de agradecimento "à rápida intervenção dos Bombeiros de Agualva-Cacém, PSP e aos responsáveis da Junta de Freguesia de Cacém São Marcos".

Fonte da autarquia sintrense adiantou à Lusa que a pior situação do concelho aconteceu em São Marcos, "com cinco veículos danificados na Avenida Brasília" por queda de árvores, além de "algumas inundações e quedas de muros e árvores, mas sem gravidade".

Portugal continental está a ser afetado por uma superfície frontal fria de atividade moderada a forte, provocando chuva, trovoadas e vento, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A precipitação prevista para hoje, "por vezes forte e acompanhada de trovoada", em especial até ao final da manhã de quarta-feira, levou o IPMA a emitir aviso laranja (o segundo mais grave) para chuva e amarelo para trovoada. o

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou 150 ocorrências entre as 00:00 e as 07:00 de quarta, relacionadas com a chuva e vento fortes.

Das 150 ocorrências, 91 foram inundações, 42 corresponderam a quedas de árvore e as restantes quedas de estruturas e pequenos deslizamentos de terras, sobretudo na sub-região de Lisboa.

Segundo a proteção civil, "na sub-região de Lisboa foram registadas 65 ocorrências, em Setúbal 18 e no Oeste 12 e as restantes espalhadas por outras regiões do continente".

