Mau tempo faz dois feridos e deixa uma pessoa desalojada

Duas pessoas ficaram feridas, nesta quarta-feira, como consequência do mau tempo. As vítimas foram transportadas para o Hospital de Santa Maria e para o Hospital Beatriz Ângelo.

À Renascença, o comandante da Proteção Civil, José Costa, explica que as duas pessoas foram resgatadas do mar com "ferimentos ligeiros" na sequência de "um salvamento aquático que ocorreu na Praia do Sul, na Ericeira".

Ainda como resultado da chuva, vento e trovoada uma pessoa ficou desalojada em Paço de Arcos, no concelho de Oeiras.

Entre as 00h00 e as 12h00 a Proteção Civil registou 784 ocorrências, a maior parte relacionada com inundações (435). De resto, há registo de 163 quedas de árvores, 77 limpezas de via, 76 quedas de estruturas, 31 movimentos de massa e um salvamento aquático.

Todo o país está sob aviso laranja. A única exceção é Bragança.

Há previsão de fenómenos extremos de vento com rajadas até 100 quilómetros por hora nas terras altas.