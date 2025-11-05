Ouvir
Mau Tempo. Proteção Civil regista mais de mil ocorrências até às 18h00

05 nov, 2025 - 19:22 • Lusa

A maioria das incidências ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) registou esta quarta-feira 1.069 ocorrências, até às 18h00, relacionadas com a chuva e vento fortes, principalmente em Lisboa e Vale do Tejo e região Centro, disse à Lusa fonte oficial.

Segundo o oficial de operações do comando nacional de emergência e proteção civil, entre as 00h00 e as 18h00 registaram-se "1.069 ocorrências e estiveram envolvidos 3.990 operacionais e 1.400 meios terrestres".

Em relação às áreas mais afetadas, a ANEPC contabilizou "533 ocorrências em Lisboa e Vale do Tejo, 259 na região centro, 196 na região norte, 77 no Alentejo e quatro no Algarve".

