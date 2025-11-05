Mau tempo provoca novas falhas informáticas nos centros de saúde

Há de novo centros de saúde com problemas nos sistemas informáticos, em alguns casos relacionados com o mau tempo.

Os problemas verificam-se, sobretudo, no norte e centro do país, segundo indicação avançada à Renascença pelo presidente da Associação Nacional das USF.

Apesar de serem casos pontuais, André Rosa Biscaia lamenta a frequência com que ocorrem em praticamente todos os centros de saúde do país.

"Aquilo que sabemos é que 99,6% das USFs são afetadas por falhas informáticas. 15% delas são afetadas mais de 50 vezes por ano", sublinha.

Poderá repetir-se o cenário de inundações nas próximas horas. A perspetiva é da Proteção Civil, face às previsões que apontam para que a chuva continue a cair com intensidade.

O aviso laranja mantém-se até ao meio dia na quase totalidade do país. O mau tempo esteve na origem de 150 ocorrências até às 07h00.

A maior parte pode ocorrer na região de Lisboa, nomeadamente, inundações e quedas de árvores e estruturas. Contudo, sem registo de vítimas.

