Pedro Duarte promete novo modelo económico para o Porto

O novo presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, prometeu esta quarta-feira, na tomada de posse no Mosteiro de São Bento da Vitória, "repensar o modelo de desenvolvimento económico" da Invicta.

Perante uma plateia com centenas de pessoas, Pedro Duarte assinalou que "uma cidade que depende em excesso do turismo e do imobiliário corre o risco de se tornar refém do seu próprio sucesso".

"Precisamos de reforçar a nossa base produtiva e de apostar em bens e serviços transacionáveis. É tempo de diversificar, consolidar a economia do conhecimento, valorizar as indústrias criativas, atrair empresas inovadoras e proteger o comércio de proximidade que sustenta a coesão da cidade", defendeu.

Pedro Duarte aproveitou o discurso para colocar em perspetiva a "transformação da cidade" levada a cabo pelo seu antecessor, Rui Moreira, na última década, cuja "herança inspira e responsabiliza" a nova gestão camarária.

Duarte reconhece, no entanto, que "por mais virtuosa que seja", toda a transformação trouxe desafios, desde "a habitação, a insegurança, as limitações à mobilidade, as desigualdades que persistem". "Problemas reais" que promete resolver "com base no diálogo, na escuta e no consenso".

O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares garante que vai "preservar a identidade e a cultura" do Porto. "Garantir, dia após dia, decisão a decisão, que o Porto nunca deixe de ser Porto", afirmou.

Tudo isto com o objectivo, assinala, de tornar "as pessoas felizes".

"Durante demasiado tempo, a política afastou-se desta palavra [felicidade], como se fosse abstrata, supérflua ou até imprópria do dicionário político. Mas a felicidade não é um luxo nem uma quimera. É a razão de ser da vida em comunidade. Essa será a medida do nosso trabalho. Fazer do Porto uma cidade feliz", apontou.

Critério para a escolha de Jorge Sobrado "não foi a maioria"

Aos jornalistas, no final da cerimónia, Pedro Duarte garantiu que o alcance da maioria absoluta na Câmara do Porto "não foi o critério" para o convite ao candidato das listas do PS Jorge Sobrado para vereador da Cultura.

"A motivação foi nós conseguirmos ter um recurso, um quadro, uma personalidade na área da cultura, que vai desempenhar com enorme competência esta função de vereador", disse.

Sobre os problemas com o segundo troço do metrobus, que retomaram esta terça-feira após forte contestação, o autarca informou que terá, nos próximos dias, uma reunião com o presidente da Metro do Porto.

O novo presidente anunciou ainda o regresso do Porto à Associação Nacional de Municípios Portugueses e, a nível mais local, declarou-se disponível "para assumir as responsabilidades" caso venha a ser escolhido para a liderança da Área Metropolitana do Porto.