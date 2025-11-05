Ouvir
PJ detém suspeito de piratear e vender "software" de equipamento médico

05 nov, 2025 - 14:02 • Lusa

Suspeito terá acedido, copiado e vendido "software" produzido por uma empresa na Alemanha, tendo obtido lucros superiores a 700 mil euros.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na terça-feira um suspeito de aceder, copiar e vender ilegalmente "software" produzido por uma empresa na Alemanha para uso em equipamentos médicos, tendo obtido lucros superiores a 700 mil euros.

"A investigação teve início em 2023, tendo sido apurado que, pelo menos desde 2018, o suspeito acedia de forma não autorizada ao sistema informático de uma empresa sediada na Alemanha, apropriando-se de "software" por esta desenvolvido e comercializado para utilização na produção de equipamento médico", detalhou a PJ em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O suspeito terá também obtido e manipulado informaticamente as atualizações desse "software", "procedendo posteriormente à respetiva reprodução, modificação e venda a diversas clínicas, nacionais e estrangeiras", acrescentou.

Detido pela Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica (UNC3T) da PJ, o suspeito tem 48 anos e está "fortemente indiciado" por crimes de acesso ilegítimo, falsidade informática, reprodução ilegítima de programa protegido e branqueamento de capitais.

"Na sequência da detenção e das diligências de busca realizadas, foram apreendidos diversos equipamentos informáticos, documentação bancária, numerário e valores avultados depositados em contas bancárias, relacionados com a atividade criminosa investigada", acrescentou ainda a PJ.

O detido vai ainda ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

