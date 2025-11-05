Ouvir
PJ deteve suspeitos de roubo de dezenas de milhares de euros em empresa de Braga

05 nov, 2025 - 17:27 • Lusa

A PJ refere que o roubo ocorreu quando uma empresa do ramo da montagem de stands e eventos procedia ao pagamento de remunerações dos funcionários, nas suas instalações.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve dois suspeitos de roubo de "várias dezenas de milhares de euros" numa empresa em Mire de Tibães, concelho de Braga, registado em 24 de outubro, anunciou hoje aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que o roubo ocorreu quando uma empresa do ramo da montagem de stands e eventos procedia ao pagamento de remunerações dos funcionários, nas suas instalações.

"Subitamente, os dois suspeitos irromperam naquelas instalações, tripulando um motociclo com matrícula falsa, com os rostos ocultados pelos capacetes e gorros, empunhando uma arma de fogo. Com uso de violência, agredindo um dos colaboradores e proferindo ameaças, apoderaram-se da caixa contendo várias dezenas de milhares de euros e, depois, colocaram-se em fuga para parte incerta", acrescenta.

Na terça-feira, a PJ desenvolveu diversas diligências e foi possível recolher um sólido acervo probatório, solidificando os indícios já previamente obtidos e permitindo a imputação dos factos aos suspeitos.

Os detidos são estrangeiros, têm 22 e 25 anos e estão indiciados pelos crimes de roubo agravado, falsificação de documento, ofensas à integridade física e furto.

Vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação.

