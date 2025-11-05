PJ investiga homicídio com arma de fogo no concelho de Alcobaça

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar esta quarta-feira o homicídio de um homem com arma de fogo, no concelho de Alcobaça, disse à agência Lusa fonte do Departamento de Investigação Criminal de Leiria desta força policial.

Segundo esta fonte, "é conhecido o alegado autor" e "a PJ está a desenvolver diligências de investigação". A vítima, um homem de 39 anos, residia no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Alcobaça, Leandro Domingos, adiantou que a corporação foi alertada cerca das 11h00, para a localidade de Covões, freguesia de Aljubarrota, para uma "vítima inconsciente sentada no veículo e possivelmente agredida com arma".

"À nossa chegada, as autoridades já estavam no local e a vítima estava com ausência de sinais vitais", declarou Leandro Domingos.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Oeste revelou que ao local acorreram 12 operacionais apoiados por cinco viaturas.