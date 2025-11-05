Ouvir
Portugal continental com 1.123 ocorrências até às 22h00 devido ao mau tempo

05 nov, 2025 - 23:59 • Marisa Gonçalves

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca todos os distritos da faixa litoral sob aviso laranja, esta quinta-feira, devido à previsão de agitação marítima.

A+ / A-

A Proteção Civil registou "1.123 ocorrências" relacionadas com o mau tempo, até às 22h00. O novo balanço foi feito à Renascença pelo comandante José Costa.

"As regiões mais afetadas continuam a ser Lisboa e Vale do Tejo com 548, a região centro com 277, a região norte com 216, depois o Alentejo com 78 e por fim o Algarve com 4 ocorrências. Maioritariamente foram inundações, 526 ocorrências, 263 quedas de árvores, 150 limpezas de via, 134 quedas de estruturas e 48 movimentos de massa", afirmou o responsável.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera coloca todos os distritos da faixa litoral sob aviso laranja, esta quinta-feira, devido à previsão de agitação marítima. No litoral norte do continente ainda estão sob aviso amarelo sete distritos devido à previsão de chuva.

A Proteção Civil recomenda à população cuidados redobrados "na circulação e aproximação junto à costa".

O comandante José Costa pede mesmo que se evitem "praticar atividades junto à linha de costa ou perto do mar devido a este fenómeno de agitação marítima."

A chuva deve também motivar precaução "na condução, no atravessamento de estradas que possam estar alagadas" e estacionamento de "viaturas perto de árvores de grande porte que podem ser derrubadas pela ação do vento."

Na resolução destas ocorrências estiveram empenhados 4.197 operacionais, com o apoio de 1.482 meios terrestres.

