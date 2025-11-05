PSD diz que curso de Medicina em Vila Real é "ganho significativo" para populações

O PSD de Vila Real disse esta quarta-feira que o curso de Medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) representa "um ganho significativo" para as populações e aproxima a formação superior das "necessidades reais" do interior.

A Comissão Política Distrital do PSD de Vila Real saudou a aprovação do mestrado integrado em Medicina e lembrou que esta é "uma reivindicação de muitos anos e um sonho há muito partilhado por todos os que acreditam no potencial e no futuro deste território".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.



O conselho de administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) aprovou esta quarta-feira a abertura do mestrado integrado em Medicina na UTAD, em Vila Real. O curso foi acreditado pela A3ES por um período condicional de dois anos.

"A criação deste curso traduz-se num ganho significativo para as populações, aproximando a formação superior das necessidades reais do interior e contribuindo para fixar talento e qualificação no território", salientou, em comunicado, a distrital social-democrata.

Criado em colaboração com a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD), o curso prevê a formação de 40 estudantes por ano e aposta na humanização da prestação de cuidados de saúde e na prevenção da doença.

"Este importante passo representa um marco decisivo para o desenvolvimento do distrito, reforçando a coesão territorial e abrindo novas oportunidades para os jovens, para a comunidade académica e para o setor da saúde da região", acrescentou ainda o PSD.