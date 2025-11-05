PSD diz que curso de Medicina em Vila Real é "ganho significativo" para populações

05 nov, 2025 - 22:51 • Lusa
O PSD de Vila Real disse esta quarta-feira que o curso de Medicina na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) representa "um ganho significativo" para as populações e aproxima a formação superior das "necessidades reais" do interior.
A Comissão Política Distrital do PSD de Vila Real saudou a aprovação do mestrado integrado em Medicina e lembrou que esta é "uma reivindicação de muitos anos e um sonho há muito partilhado por todos os que acreditam no potencial e no futuro deste território".
O conselho de administração da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) aprovou esta quarta-feira a abertura do mestrado integrado em Medicina na UTAD, em Vila Real. O curso foi acreditado pela A3ES por um período condicional de dois anos.
"A criação deste curso traduz-se num ganho significativo para as populações, aproximando a formação superior das necessidades reais do interior e contribuindo para fixar talento e qualificação no território", salientou, em comunicado, a distrital social-democrata.
Criado em colaboração com a Unidade Local de Saúde de Trás-os-Montes e Alto Douro (ULSTMAD), o curso prevê a formação de 40 estudantes por ano e aposta na humanização da prestação de cuidados de saúde e na prevenção da doença.
"Este importante passo representa um marco decisivo para o desenvolvimento do distrito, reforçando a coesão territorial e abrindo novas oportunidades para os jovens, para a comunidade académica e para o setor da saúde da região", acrescentou ainda o PSD.
A Comissão Política Distrital quis ainda expressar o seu "profundo agradecimento" a todos quantos contribuíram para este "desfecho feliz: autarcas, dirigentes, académicos, deputados, instituições e cidadãos que nunca desistiram deste objetivo".
O PSD referiu que, "ao longo dos anos, foram muitos os responsáveis políticos do PS que prometeram este curso, desde autarcas a ministros, sem que, até agora, se tivesse vislumbrado luz ao fundo do túnel" e disse que "o reconhecimento devido deve ser agora dirigido ao senhor primeiro-ministro, Luís Montenegro, que honrou o seu compromisso assumido com este território e com as suas gentes".
A A3ES tem como fins a avaliação e a acreditação das instituições de ensino superior e dos seus ciclos de estudos, bem como o desempenho das funções inerentes à inserção de Portugal no sistema europeu de garantia da qualidade do ensino superior e é "independente no exercício das suas competências, sem prejuízo dos princípios orientadores fixados legalmente pelo Estado".
A proposta da UTAD passa pela admissão de 40 alunos por ano, um número máximo que se pretende manter ao longo dos seis anos do curso, e centra atenções na humanização e na proximidade com o paciente, bem como nos cuidados de saúde primários e nos cuidados preventivos.
Para a implementação deste mestrado integrado, foi também preparado um sistema de transportes dos estudantes que irá ligar a universidade e a ULS, que agrega os hospitais de Vila Real, Chaves e Lamego e 23 centros de saúde.