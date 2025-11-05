Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 nov, 2025
Em Destaque
A+ / A-

PSP detém no Porto três homens na posse de mais de mil doses de droga

05 nov, 2025 - 14:56 • Lusa

Um deles ficou em prisão preventiva e os outros dois com apresentações periódicas às autoridades policiais.

A+ / A-

A PSP deteve na segunda-feira, no Porto, três homens na posse de 1.172 doses de droga, tendo um deles ficado em prisão preventiva e os outros dois com apresentações periódicas às autoridades policiais, anunciou esta quarta-feira esta força policial.

Os suspeitos de tráfico de droga, detidos em situações diferentes no bairro de Ramalde e na rua Conde Avranches, no Porto, têm 26, 35 e 54 anos, referiu a PSP, em comunicado.

Um destes, de 26 anos, foi detido em flagrante delito no bairro de Ramalde na posse de 898 doses de droga, nomeadamente 21 de haxixe, 502 de cocaína, 204 de heroína e 171 doses de MDMA.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o alegado traficante ficou sujeito a prisão preventiva, medida de coação mais gravosa.

Neste mesmo bairro, a PSP deteve outro suspeito, de 35 anos, igualmente em flagrante delito, na posse de 220 doses de droga, 130 de cocaína e 90 de heroína, e 34,35 euros.

Presente a um juiz de instrução criminal, o homem ficou sujeito a apresentações diárias às autoridades policiais da área de residência.

A juntar a estes dois, a PSP deteve um terceiro suspeito, de 36 anos, a vender droga a consumidores na rua Conde Avranches.

O homem, que tinha na sua posse 54 doses de haxixe e 100 euros, tem de se apresentar quatro vezes por semana no posto policial.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 05 nov, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a política e o jornalismo em Portugal

Pinto Balsemão, o defensor da liberdade que marcou a p(...)

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à prisão para cumprir cinco anos de pena

"É um dia trágico para ele". Nicolas Sarkozy chegou à (...)

O filme da noite eleitoral

O filme da noite eleitoral

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade”

D. Matteo Zuppi: “A guerra é o contrário da humanidade(...)