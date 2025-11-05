PSP detém no Porto três homens na posse de mais de mil doses de droga

A PSP deteve na segunda-feira, no Porto, três homens na posse de 1.172 doses de droga, tendo um deles ficado em prisão preventiva e os outros dois com apresentações periódicas às autoridades policiais, anunciou esta quarta-feira esta força policial.

Os suspeitos de tráfico de droga, detidos em situações diferentes no bairro de Ramalde e na rua Conde Avranches, no Porto, têm 26, 35 e 54 anos, referiu a PSP, em comunicado.

Um destes, de 26 anos, foi detido em flagrante delito no bairro de Ramalde na posse de 898 doses de droga, nomeadamente 21 de haxixe, 502 de cocaína, 204 de heroína e 171 doses de MDMA.

Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, o alegado traficante ficou sujeito a prisão preventiva, medida de coação mais gravosa.

Neste mesmo bairro, a PSP deteve outro suspeito, de 35 anos, igualmente em flagrante delito, na posse de 220 doses de droga, 130 de cocaína e 90 de heroína, e 34,35 euros.

Presente a um juiz de instrução criminal, o homem ficou sujeito a apresentações diárias às autoridades policiais da área de residência.

A juntar a estes dois, a PSP deteve um terceiro suspeito, de 36 anos, a vender droga a consumidores na rua Conde Avranches.

O homem, que tinha na sua posse 54 doses de haxixe e 100 euros, tem de se apresentar quatro vezes por semana no posto policial.