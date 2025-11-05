Ouvir
Suspeito de sequestro e violação de domicílio em Coimbra em prisão preventiva

05 nov, 2025 - 16:55 • Lusa

Suspeito de 30 anos já tinha antecedentes criminais. A detenção ocorreu no domingo passado após a PSP encontrar uma mulher ferida, que relatou "ter sido agredida com um ferro".

Um homem de 30 anos, detido no domingo por ser suspeito dos crimes de sequestro, ofensas à integridade física e violação de domicílio em Coimbra, vai aguardar julgamento em prisão preventiva, informou esta quarta-feira a PSP.

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Polícia de Segurança Pública (PSP) de Coimbra indicou que o tribunal decretou "prisão preventiva, a medida de coação mais gravosa" ao suspeito de 30 anos, que já tinha "antecedentes criminais".

Já ao suspeito de 19 anos foi aplicada a medida de coação de proibição de contacto com as vítimas e testemunhas, bem como a obrigação de apresentação diária no Órgão de Polícia Criminal (OPC) da área de residência até 5 de dezembro, data em que a apresentação passará a ser três vezes por semana.

Dois homens, com 19 e 30 anos, foram detidos pela PSP de Coimbra, na tarde de domingo, por serem suspeitos dos crimes de sequestro, ofensas à integridade física e violação de domicílio.

A detenção ocorreu depois da Polícia ter sido acionada, para uma ocorrência de violação de uma residência particular, agressões e sequestro, na zona do Tovim, em Coimbra.

No local, a Polícia encontrou uma mulher ferida, que relatou "ter sido agredida com um ferro, momentos antes, por dois indivíduos".

Segundo a vítima, os suspeitos "entraram na residência à força e, além das agressões, sequestraram o seu companheiro e colocaram-se em fuga num veículo automóvel".

Depois de diligências, a PSP acabou por "intercetar e deter os dois suspeitos, pouco depois, na Rua António Jardim".

