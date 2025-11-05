Trabalhadores as Lajes deverão poder pedir adiantamento de salários a partir de segunda-feira

Os trabalhadores portugueses da Base das Lajes com salários em atraso deverão poder recorrer a um adiantamento a partir da próxima segunda-feira, avançou esta quarta-feira o vice-presidente do Governo Regional dos Açores, Artur Lima.

"Se tudo correr bem, acho que segunda-feira já podem começar a pedir o ordenado", afirmou o vice-presidente do executivo açoriano, numa conferência de imprensa em Angra do Heroísmo.

Os trabalhadores portugueses na Base das Lajes, na ilha Terceira, ao serviço da USFORAZORES, não receberam o vencimento da última quinzena, no dia 27 de outubro, e a anterior foi paga com um corte de quatro dias, devido à paralisação parcial da administração norte-americana por não ter sido aprovado o orçamento federal dos Estados Unidos.

Foi esta quarta-feira publicada em Jornal Oficial uma resolução do Conselho de Governo, aprovada na terça-feira, que autoriza o Instituto da Segurança Social dos Açores (ISSA) a celebrar contratos de financiamento com instituições bancárias, até ao limite de 1,2 milhões de euros, para proceder ao adiantamento das remunerações em atraso dos trabalhadores da Base das Lajes.

Em causa, segundo Artur Lima estão os salários de 363 trabalhadores, já que perto de 70 receberam os vencimentos.

Nos próximos dias será publicada uma portaria e os trabalhadores poderão dirigir-se à Segurança Social para acederem ao adiantamento.

"Os trabalhadores que quiserem, voluntariamente, dirigem-se à Segurança Social, levam o seu recibo de vencimento, apresentam os documentos necessários e é-lhes transferido para a conta a respetiva quinzena em atraso", explicou o governante.

Segundo o vice-presidente do Governo Regional o processo será "simples e sigiloso" e não terá qualquer custo para o trabalhador. Os encargos com a banca "serão suportados pelo Governo da República, conforme compromisso assumido pelo primeiro-ministro ao presidente do Governo Regional".

Os trabalhadores, que optarem por recorrer a este mecanismo, terão depois de "restituir o valor recebido 10 dias úteis após o governo americano proceder ao pagamento do respetivo ordenado".