TAP

Air France-KLM formaliza interesse na compra da TAP nas próximas semanas

06 nov, 2025 - 13:20 • Lusa

"Apresentaremos a nossa carta formal de manifestação de interesse no final deste mês", afirmou o CEO, Benjamin Smith.

A Air France-KLM vai formalizar a manifestação de interesse na compra da TAP nas próximas semanas, até ao final de novembro, confirmou hoje o presidente executivo (CEO) da companhia Benjamin Smith.

A informação foi adiantada pelo presidente executivo do grupo de aviação franco-neerlandês durante a conferência de imprensa de apresentação de resultados do 3.º trimestre, divulgados hoje.

Os interessados na compra da transportadora portuguesa têm até às 16:59 dia 22 de novembro (hora de Portugal continental) para submeter a declaração de manifestação de interesse e de cumprimento dos critérios de admissão junto da Parpública, a gestora das participações do Estado em empresas públicas.

Questionado se o grupo tem estado em contacto com o Governo português ou outras autoridades recentemente, o CEO disse que "isso ainda não aconteceu até hoje".

"Esperamos que [a manifestação de interesse] dê início a um processo oficial, no qual começaremos a reunir-nos com as principais partes interessadas, incluindo o Governo", esclareceu.

Questionado se, na sua perspetiva, o processo de venda está a correr bem, o CEO disse ser "muito cedo" para responder, referindo que "nos próximos dois meses" já estará em condições de o fazer.

