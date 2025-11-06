Ouvir
"Ambulância não é bloco de partos". Técnicos do INEM alertam para riscos nos partos em ambulâncias

06 nov, 2025 - 11:10 • André Rodrigues

Na passada sexta-feira, uma grávida teve o bebé numa ambulância na A22, a caminho de Portimão. Urgência de obstetrícia de Faro estava encerrada. Técnicos de emergência pré-hospitalar alertam para sobrecarga dos meios de emergência.

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) avisa que o sistema de socorro “está em falha”, depois de conhecido o caso de mais uma grávida que teve o bebé numa ambulância.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, o caso ocorreu na passada sexta-feira: uma mulher com 40 semanas de gestação teve de realizar o parto numa ambulância do INEM na A22, a caminho do Hospital de Portimão, uma vez que a urgência de Obstetrícia do Hospital de Faro estava encerrada.

O pedido de socorro deu entrada na base do INEM de Loulé pouco depois das 22h00 de sexta-feira, numa altura em que a mulher estava com contrações. O casal iniciou a viagem por meios próprios, após a rutura da bolsa de águas. Dada a complexidade do caso, foram acionados todos os meios de socorro, incluindo a equipa do helicóptero de emergência. Versão confirmada pela Renascença.

Rui Lázaro, presidente do STEPH, lamenta o sucedido e, apesar de ilibar o INEM de possíveis responsabilidades, critica a falta de organização do sistema de saúde.

“Esta mulher teve a assistência possível dentro das limitações do sistema. Não houve falhas individuais, nem do INEM, mas sim uma fragilidade estrutural que se tem vindo a agravar”, afirma.

Nas últimas semanas têm-se multiplicado casos de mulheres grávidas obrigadas a percorrer longas distâncias para ter os filhos o que, para o STEPH, representa “um risco acrescido para mães e para bebés”.

“Isto sobrecarrega os meios de emergência e coloca-nos em situações para as quais não temos as mesmas condições, nem a preparação que uma equipa hospitalar”, sublinha Rui Lázaro.

O dirigente lembra que, apesar de os técnicos de emergência estarem treinados para responder a situações imprevistas, há limites para a atuar em contexto pré-hospitalar.

Questionado sobre a responsabilidade em caso de complicações, Rui Lázaro sai em defesa dos técnicos e sublinha que “essa responsabilidade é do sistema organizacional que permite que estas situações se multipliquem. As equipas fazem o melhor que podem, mas não podem substituir um serviço de urgência especializado... uma ambulância não é um bloco de partos.”

“Temos cada vez mais colegas a relatar situações semelhantes. E não vemos melhorias. Pelo contrário”, conclui.

