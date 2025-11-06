"Ambulância não é bloco de partos". Técnicos do INEM alertam para riscos nos partos em ambulâncias

O Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar (STEPH) avisa que o sistema de socorro “está em falha”, depois de conhecido o caso de mais uma grávida que teve o bebé numa ambulância.

De acordo com o jornal Correio da Manhã, o caso ocorreu na passada sexta-feira: uma mulher com 40 semanas de gestação teve de realizar o parto numa ambulância do INEM na A22, a caminho do Hospital de Portimão, uma vez que a urgência de Obstetrícia do Hospital de Faro estava encerrada.

O pedido de socorro deu entrada na base do INEM de Loulé pouco depois das 22h00 de sexta-feira, numa altura em que a mulher estava com contrações. O casal iniciou a viagem por meios próprios, após a rutura da bolsa de águas. Dada a complexidade do caso, foram acionados todos os meios de socorro, incluindo a equipa do helicóptero de emergência. Versão confirmada pela Renascença.

Rui Lázaro, presidente do STEPH, lamenta o sucedido e, apesar de ilibar o INEM de possíveis responsabilidades, critica a falta de organização do sistema de saúde.