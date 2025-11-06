Casos de legionella em Portugal atingem recorde da última década

Portugal registou, em 2024, o maior número de casos de doença dos legionários dos últimos dez anos. Até outubro, foram contabilizadas 489 infeções, um valor que apenas encontra paralelo em 2014 — o ano do trágico surto de Vila Franca de Xira, que causou 12 mortes.

Os dados constam do Relatório Anual dos Serviços de Águas e Resíduos em Portugal, divulgado pela Entidade Reguladora do Setor das Águas e dos Resíduos (ERSAR), e citados pelo Jornal de Notícias. O documento aponta para uma tendência crescente no número de notificações da doença, provocada por bactérias presentes na água e que afeta sobretudo pessoas com mais de 50 anos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A Direção-Geral da Saúde (DGS) justifica o aumento com o “reforço do alerta clínico” e a “melhoria da adesão à notificação” por parte dos profissionais de saúde. Só entre 21 de setembro e 21 de outubro deste ano, foram registados 36 novos casos.

O relatório da ERSAR sublinha ainda que o crescimento das notificações pode estar relacionado com uma “melhoria contínua do sistema de vigilância”, bem como com o aumento de infraestruturas que utilizam água e produzem aerossóis — como sistemas de ar condicionado —, além do envelhecimento populacional e das alterações climáticas, que favorecem a dispersão destas partículas no ar.

Entre 2015 e 2024, a DGS contabilizou 2.665 casos confirmados de legionella em Portugal, dos quais 355 ocorreram em 2023 e 489 em 2024. Este último valor é o mais elevado da última década, aproximando-se do registado em 2014, ano em que foram confirmados 556 casos.

A DGS indicou, com base nos dados do Sinave, que entre 2015 e 2024, 8,3% dos casos de doença dos legionários registados em Portugal tiveram desfecho fatal, valor que se enquadra nos parâmetros internacionais observados.

As autoridades de saúde reforçam o apelo à manutenção e limpeza regular dos sistemas de ar condicionado e redes de água, como medida essencial de prevenção contra a doença.