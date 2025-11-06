Eletricidade vai faltar em sete municípios no próximo domingo

A E-REDES informa que, no próximo domingo, 7 de novembro, procederá a interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica em sete municípios.

A empresa responsável pela distribuição de eletricidade em Portugal esclarece que estas interrupções são planeadas e previamente comunicadas aos clientes, no âmbito dos trabalhos de manutenção e melhoria da rede de distribuição, de forma a garantir a qualidade e segurança do serviço.

“Realizamos intervenções localizadas na rede de distribuição, sendo por vezes necessário proceder à interrupção pontual do fornecimento de energia elétrica aos clientes”, refere a E-REDES.

Saiba que municípios e freguesias são afetados

Faro – Freguesia de Montenegro, das 7h30 às 11h00;

Lagos – Freguesia de São Gonçalo de Lagos das 7h30 às 11h00;

Olhão – Freguesia de Quelfes, das 7h30 às 11h00;

Lisboa – Freguesia de Campolide, das 5h00 às 11h00;

Oeiras – União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada–Dafundo, das 7h00 às 11h00;

Sintra – União das Freguesias de São João das Lampas e Terrugem, das 6h00 às 11h00;

Tomar – União das Freguesias de Tomar e Santa Maria dos Olivais, das 6h00 às 7h00.

Durante estas interrupções serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação da rede elétrica, sempre que estejam esgotadas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de outras instalações.

“Estas intervenções visam igualmente corrigir situações suscetíveis de comprometer a segurança da rede elétrica e prevenir eventuais avarias”, acrescenta a E-REDES.

Por razões de segurança, a empresa alerta que todas as instalações deverão ser consideradas permanentemente em tensão durante o período da intervenção.