Eletricidade vai faltar em sete municípios no próximo domingo

06 nov, 2025 - 13:35 • Olímpia Mairos
A E-REDES informa que, no próximo domingo, 7 de novembro, procederá a interrupções programadas no fornecimento de energia elétrica em sete municípios.
A empresa responsável pela distribuição de eletricidade em Portugal esclarece que estas interrupções são planeadas e previamente comunicadas aos clientes, no âmbito dos trabalhos de manutenção e melhoria da rede de distribuição, de forma a garantir a qualidade e segurança do serviço.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
“Realizamos intervenções localizadas na rede de distribuição, sendo por vezes necessário proceder à interrupção pontual do fornecimento de energia elétrica aos clientes”, refere a E-REDES.
Durante estas interrupções serão realizadas manobras técnicas, ligações, reparações e trabalhos de conservação da rede elétrica, sempre que estejam esgotadas as possibilidades de alimentação alternativa a partir de outras instalações.
“Estas intervenções visam igualmente corrigir situações suscetíveis de comprometer a segurança da rede elétrica e prevenir eventuais avarias”, acrescenta a E-REDES.
Por razões de segurança, a empresa alerta que todas as instalações deverão ser consideradas permanentemente em tensão durante o período da intervenção.