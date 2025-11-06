Incêndio em fábrica na Covilhã está a ser combatido por 59 operacionais

06 nov, 2025 - 17:05 • Lusa
O incêndio que deflagrou esta quinta-feira numa fábrica têxtil, em Vales do Rio, concelho da Covilhã, estava ainda ativo às 16:20 e a ser combatido por 59 operacionais, apoiados por 22 viaturas.
"Para já não há registo de feridos e o incêndio mantém-se ativo" disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-Regional das Beiras e Serra da Estrela.
O alerta para o incêndio na unidade fabril situada em Vales do Rio, na Covilhã, distrito de Castelo Branco, foi dado às 15:02.
A mesma fonte adiantou ainda que estão no terreno a combater as chamas 59 operacionais apoiados por 22 viaturas das corporações de bombeiros da Covilhã, Castelo Branco, Belmonte, Fundão, Guarda, Gonçalo e Famalicão da Serra.